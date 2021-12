Rayados ofrecería a Joel Campbell por Fernando Gorriarán

Tras quedar fuera en Cuartos de Final los Rayados han comenzado la planeación para el Clausura 2022, y ya tendrían definido que su primera baja será el extremo costarricense Joel Campbell, con el cual no solo no usarían la opción de compra sino que buscarían usarlo para una nueva negociación.

TV Azteca dio a conocer que la ‘Pandilla’ no solo no compraría el pase del seleccionado tico, sino que además no contemplan que culmine su préstamo (hasta junio de 2022) en Monterrey, sino que sería usado en la negociación para traer al mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán de Santos.

La directiva albiazul planearía comprar a Gorriarán y además de incluir el dinero en la transacción ofrecerían a los laguneros el semestre que queda de contrato con Campbell, por lo cual los ‘Guerreros’ recibirían dinero y un refuerzo en caso de darse el traspaso. Campbell registró 2 asistencias en 16 partidos del Grita México A21 con el Monterrey, siendo uno de los elementos más cuestionados por prensa y afición, además de que supuestamente no sería del agrado del entrenador Javier Aguirre.