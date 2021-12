Necaxa rechazaría firmar a Nico Castillo

Después de un discreto paso por Brasil y de haber terminado su contrato con el América la carrera de Nico Castillo podría sufrir un nuevo golpe ya que su paso por Necaxa podría terminar antes de tiempo, debido a que los ‘Rayos’ no estarían convencidos de firmar al chileno.

Castillo actualmente se encuentra a prueba con los hidrocálidos, entrenando con el equipo sub 20 pero su estado físico no sería el adecuado y el entrenador Pablo Guede no habría sido convencido por el ex atacante del Benfica, por lo cual el Necaxa optaría por no ofrecerle un contrato al delantero de acuerdo a ESPN.

El ex jugador de las ‘Águilas’ solo ha disputado 29 minutos en partidos oficiales este año, tras recuperarse de una trombosis en la pierna derecha, por lo cual quedaría como agente libre a los 28 años tratando de encontrar escuadra en el mercado de pases invernal.