Fernando Beltrán, cansado de ser banca en Chivas

Pese a llegar a conquistar el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 2021 no fue el mejor año para Fernando Beltrán, su falta de actividad con el Rebaño, ha sido una situación complicada la cuál lo tiene «cansado», aunque asegura que en 2022 buscará cambiar eso.

Durante una entrevista para TUDN, el centrocampista confesó que este año entrar, buscará ser feliz, disfrutará cada que entre cada que esté en banca y lo que venga.

«Así lo voy a recibir, así lo quiero hacer, pero lo que es una realidad es que ya no quiero ser banca, ya no, estoy cansado, estoy muy intranquilo conmigo mismo, no digo que desesperado, pero sí con esa ansiedad de volver a estar como estuve”.

La realidad es que no ha sido fácil este año, para mí en lo personal no ha sido nada fácil y estoy en la búsqueda de estar otra vez estar tranquilo, de disfrutar en la cancha porque dejé de disfrutar mucho por querer gustar a las persona y no me enfoque y perdí lo que yo era dentro del campo”, comentó Fernando Beltrán.