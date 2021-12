‘El sueño europeo siempre va a estar, pero quiero conseguirlo de la mejor manera’.- Luis Romo

Tras la llegada de Christian Tabó, Luis Romo podría salir de Cruz Azul en este periodo de transferencias.

Durante una entrevista con Récord, el centrocampista aclaró que el sueño europeo no le distrae, así mismo, reveló que se siente molesto consigo mismo por no tener un buen torneo.

Romo dejó en claro que es feliz de vestir los colores de La Máquina, dejando en manos de la institución la posibilidad de una renovación, pero también la de una salida al viejo continente.

«El principal crítico soy yo, la verdad el torneo pasado fue muy inusual, prácticamente entrenaba una semana y luego salía y no tuve descanso en ningún momento. Pensé que me iba a alcanzar, pero nunca me sentí bien físicamente. Creo que todo lo que se habla afuera se hace más grande cuando las actuaciones no son de la mejor manera, entonces en lo que estoy enfocado ahora es meterme en Cruz Azul. El sueño europeo siempre va a estar, pero quiero conseguirlo de la mejor manera, no como el torneo pasado así que debo ir para adelante», dijo Romo.