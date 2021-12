Jürgen Damm tendría ofertas para volver a México

Después de 2 años con Atlanta United el mediocampista mexicano Jürgen Damm no se ha podido consolidar como figura en la MLS al grado que ya estaría cerca de dejar el ‘american dream’ para volver a probar suerte en la Liga MX, al tener en la mesa ofertas para regresar en el 2022.

ESPN dio a conocer que el ex jugador de Tigres interesa a varios clubes mexicanos, los cuales no fueron mencionados, y que tendría a ventaja de que el Atlanta no lo contempla en sus próximos planes debido a que su rendimiento no ha sido el esperado.

Damm, que la temporada pasada disputó 11 juegos sin goles ni asistencias, fue puesto en la lista de jugadores elegibles para reforzar a la recién creada franquicia de Charlotte FC al no entrar en planes y previamente ha sido relacionado con América y Chivas.