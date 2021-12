Rodolfo Pizarro sería la bomba de Chivas para el Clausura 2022

Tras un 2021 marcado por la irregularidad y problemas disciplinarios las Chivas tratan de revertir la situación en 2022, y para ello el ‘Rebaño’ se ha lanzado en busca de refuerzos y una bomba en el mercado la cual sería el regreso de un viejo conocido, el mediocampista Rodolfo Pizarro.

El diario Milenio dio a conocer que la prioridad del ‘Rebaño’ es la contratación de Pizarro, aprovechando sus deseos de salir de la MLS y consolidarse en la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022, aunque la directiva rojiblanca está consiente de las dificultades que tendrán para conseguir esta ‘bomba’.

Pizarro, campeón de Liga con el Guadalajara en el Clausura 2017, actualmente tiene contrato con el Inter Miami en donde es Jugador Franquicia teniendo un salario de 3 millones de dólares, una cifra que los rojiblancos no pueden cubrir y también tomando en cuenta que Miami no soltará fácilmente a una de sus estrellas pese a que su rendimiento no ha sido el esperado desde su llegada a Estados Unidos.