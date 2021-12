Jürgen Damm y Marco Fabián de la Mora se alejan de Chivas

El mercado invernal pinta para ser otro momento complicado para las Chivas, ya que ante las limitaciones económicas que enfrenta el ‘Rebaño’ varias de sus opciones de refuerzos se han alejado, y ahora los nombres de Jürgen Damm y Marco Fabián de la Mora se suman a la lista de descartados.

De acuerdo a FOX Sports la directiva rojiblanca no buscará más el fichaje de los seleccionados mexicanos, tanto por causas económicas como deportivas, pese a que se reportaba que ambos jugadores estaban dispuestos a reducir sus salarios para jugar en el Guadalajara.

En el caso de Damm las Chivas no buscarán su fichaje ya que aún tiene contrato con el Atlanta United y no están en condiciones para cumplir con las exigencias económicas que el club de la MLS solicita para desprenderse de Damm. En el caso de Marco Fabián habría sido descartado por cuestiones deportivas, ya que no habría confianza en su actual estado físico tras haber pasado un semestre sin jugar después de finalizar su relación con el FC Juárez.