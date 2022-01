‘Diente’ López recibe su primer llamado a la Selección Mayor de Uruguay

Tras haber conquistado el título de goleo del Grita México A21, Nico López vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera, al recibir su primer a la selección mayor de Uruguay para encarar la eliminatoria mundialista.

El nuevo seleccionador Diego Alonso confirmó al ‘Diente’ en la lista de jugadores que militan en el extranjero que formarán parte de la ‘Garra Charrúa’ que se medirá a Paraguay y Venezuela en la próxima fecha FIFA, en donde esperan devolver a Uruguay a la lucha por el boleto a Qatar 2022.

📋 𝘾𝙊𝙉𝙑𝙊𝘾𝘼𝘿𝙊𝙎



Lista de convocados del exterior por @AlonsoDT para la próxima doble fecha de Eliminatorias.



Los jugadores del medio local serán convocados luego de la actividad del fin de semana



🆚🇵🇾 (27/1)

🆚🇻🇪 (1/2)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/CGIg6wZmLo — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 21, 2022

El delantero de Tigres haría su debut como seleccionado mayor uruguayo tras haber destacado en selecciones juveniles, en 2013 fue campeón de goleo del Sudamericano sub 20 y Balón de Plata del Mundial sub 20, aunque jamás tuvo una oportunidad de parte del ex seleccionador Óscar Tabárez.