Tuca Ferretti tras su salida de Tigres: «Son babosadas y pendejadas»

Tras 11 años de trabajo la relación entre Tigres y Ricardo Ferretti terminó de manera abrupta en el verano del 2021 con la salida del entrenador brasileño, en medio de una serie de rumores que ha desatado la molestia del estratega, que reveló estar sentido con el cuadro felino.

Entrevistado por el conductor Jorge van Rankin el Tuca fue consultado sobre su salida de la U de Nuevo León y todos los rumores generados sobre sus últimos meses con los regios, asegurando que «si alguna cosa hice mal que me demanden. Que digan todas las pendejadas y que me demande, y si lo hacen que me lo comprueben».

¡QUE ME DEMANDEN !🤬

😱Así lo dijo Tuca sobre el porque salió de @TigresOficial en una entrevista con el Burro Van Ranking #TUCA #Tigres pic.twitter.com/eyflUzM9Lp — Mikegarzah (@MikeGarzaH) January 21, 2022

El ‘Burro’ cuestionó a Ferretti sobre los rumores de que él y el ex presidente Miguel Ángel Garza (también en Juárez en la actualidad) eran dueños de los pases de hasta 30 jugadores a lo que el brasileño mencionó «teníamos un intermediario en Cemex, no se hacía nada ni se autorizaba nada sin que ellos no supieran, si yo hubiera hecho algo malo, ustedes creen que ellos no hubieran hecho algo».

Ferretti recalcó que «cada 6 meses se hacía auditoría, todo el tiempo se hacía auditoría. Estas son babosadas y pendejadas de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a la institución».