Carlos González es captado cantando himno de Pumas en la banca de Tigres

Pese a la victoria en el último minuto, la visita de Tigres al Olímpico Universitario fue marcada por la polémica, debido a que de nueva cuenta el delantero paraguayo Carlos González se llevó los abucheos de la afición regia, aunque ahora no fue por su accionar en la cancha sino por cantar el himno de los Pumas.

Previo al juego de la fecha 3 el ‘Cocoliso’ fue captado en la banca de la U de Nuevo León entonando el himno de la UNAM, recordando su etapa como Puma y generando molestia entre los seguidores de Tigres debido a que su paso no fue el esperado tras haber llegado el año pasado con la etiqueta de fichaje bomba.

No es por defender a Champion du Monde 🇫🇷, pero al menos nunca lo he visto cantar el Himno del @OM_Officiel con la playera de TIGRES.



El que si se merece que SOLO a él lo reviente es a Carlos González.



Que poca madre andar cantando el Himno del Rival con nuestro sagrado jersey. pic.twitter.com/xk7M0sR1ZJ — DacXT 😎🐯 (@MrDacXT) January 24, 2022

Tras este incidente el delantero paraguayo lanzó una disculpa en Instagram, señalando que no era una falta de respeto a Tigres y mencionando que «no por que no me ha ido bien en el club signifique que me tengan que reventar como de costumbre».