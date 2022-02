Chivas registra al J.J Macías para el Clausura 2022

Después de un discreto semestre en España, el Getafe decidió rescindir el contrato del delantero José Juan Macías, quien a escasas horas para el cierre de mercado en México parece tendrá que volver a las Chivas, las cuales ya lo registraron para el Clausura 2022.

El portal oficial de la Liga ya presenta al ‘J.J» como jugador del Guadalajara para el Clausura 2022 después de que acordarán el fin de su préstamo con los ‘Azulones’, aunque el destino del delantero mexicano aún puede cambiar en las próximas horas.

Desde hace meses Macías estaba enterado que no seguiría en el club español y su agente le empezó a buscar nuevo club, al grado que su nombre a sonado en Francia, Rusia y Estados Unidos aunque no han existido ofertas concretas por él, por lo cual el ‘Rebaño’ tomó la decisión de registrarlo para que no se quede sin jugar en caso de no llegar a un acuerdo con algún otro club.