‘Europa es un sueño pero no me voy de Chivas sin ser campeón’.- Fernando Beltrán

El futbolista del Rebaño, Fernando Beltrán, afirmó que desea hacer feliz a los aficionados del club y no abandonará la institución hasta darles un campeonato.

«La verdad es que ir a Europa es un sueño no lo voy a negar, pero la realidad es que ahora solo pasa por mi cabeza ser campeón y dejar una huella en Chivas, estoy convencido de querer quedarme aquí y ganar títulos, ser feliz aquí y hacer feliz a la gente, no me voy a ir de Chivas sin ser campeón», aseguró Nene Beltrán.

En cuanto a Juan José Macías y su regreso al fútbol mexicano, tras militar en Europa; Beltrán le mando un mensaje pidiéndole compromiso y actitud con Chivas.

«Yo como compañero le pido que venga a aportar mucho y con actitud de querer trascender, esta experiencia que no fue como la esperaba que le saque provecho, viene de la mejor manera ya pude hablar con él, a su edad tiene todo para retomar, es un jugador que esta donde quiere estar. Yo se que viene con una mejor actitud, el panorama es distinto de cuando se fue a como regresa y lo va a notar», finalizó Beltrán.