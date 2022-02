Guillermo Ochoa se lanza contra Márquez, Oswaldo y Muñoz: «Ahora resulta que todos los partidos son fáciles»

En medio de una ola de críticas, la victoria de México 1-0 ante Panamá no ayuda a mejorar las cosas ya que se consiguió con un penal cuestionable y la situación no parece mejorar después de que el arquero Guillermo Ochoa se lanzará contra sus ex compañeros de Selección Rafa Márquez, Oswaldo Sánchez y Moisés Muñoz por su rol de críticos del ‘Tri’.

Entrevistado al final del juego ‘Memo’ fue entrevistado por TUDN, momento en que aprovechó para criticar a los ex seleccionados que ahora son comentaristas de la cadena declarando que «parece que ahora resulta que todos los partidos son fáciles y que ganar fuera es sencillo para todos, las cosas no son así y lo sabe la gente que estuvo en la Selección y que trabaja con ustedes, se les olvida lo que vivieron acá y también como la pasaron»

La reacción de Ochoa desató la respuesta inmediata de ‘San Oswaldo’ que declaró «nosotros estamos acá tratando de ser analistas deportivos. En ese análisis hay veces que vas a tener que decir lo que sucede, no somos porristas»