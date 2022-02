Joaquín Montecinos: «Piensan que venir a México es un retroceso»

Convertido en el último refuerzo de los Xolos para el Clausura 2022, el extremo chileno Joaquín Montecinos vivirá su primera experiencia en el extranjero teniendo en contra las críticas de la prensa de su país, al revelar que la prensa de Chile considera su arribo al futbol mexicano como «un retroceso».

Entrevistado por el diario sudamericano Olé el seleccionado chileno confesó que «en Chile me han criticado por tomar esta decisión, pero no entiendo por qué. Piensan que venir a México es un retroceso y eso para mí no es».

‘Joaco’, que también sonó para llegar a Cruz Azul, Tigres y Necaxa, comentó que la experiencia de su padre Cristián en la Liga MX lo ayudó a tomar su decisión debido a que «siempre me dijo que lo ayudó mucho en su desarrollo futbolístico».