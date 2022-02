Javier Aguirre se aferra a Rayados

Luego de la lamentable y vergonzosa participación de los Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes, perdiendo 1-0 ante el Al-Ahly en apenas su primer partido del Torneo, Javier Aguirre declaró que no piensa renunciar tras esta derrota.

“Es temprano para eso (renunciar), la liga está ahí, no era lo que esperábamos, está claro, me siento muy fuerte para seguir aquí. Es una mala noche, un fracaso absoluto, pero esto sigue. No podemos olvidarnos que este es un equipo que compite, no fue buena noche en cuanto a resultado, pero tampoco es algo que nos desvié del camino que llevamos”, comentó durante la conferencia de prensa.

Durante sus declaraciones también mencionó el motivo por el cual el Monterrey perdió en su primer duelo del Mundial de Clubes.

“Nos faltó un poquito de inteligencia para contrarrestar sus contraataques, no entendimos que jugaban a eso, en el afán de hacer un gol recibimos uno”, añadió.

Por último, Aguirre pidió disculpas a toda la afición, mencionando que están muy apenados por el duro resultado y que asumirán las consecuencias.