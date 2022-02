Jürgen Damm rechaza firmar con Chivas

Tras darse a conocer que no entra en planes del Atlanta United para la próxima temporada, el nombre de Jürgen Damm se ha convertido en uno de los más cotizados del futbol mexicano, siendo señalado como posible refuerzo de Chivas aunque ha sido el mismo ex seleccionado mexicano quien se ha encargada de descartar su llegada al ‘Rebaño’.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el ‘Rebaño’ y el América estarían interesados en firmar al ex jugador de Tigres como agente libre, al grado que algunos medios ya hasta habían publicado que el ‘Rebaño’ lo firmó, lo cual obligó a Damm a desmentir este acuerdo, indicando que aún no tiene un nuevo club y que sigue entrenando con la filial del Atlanta.

Y respecto a las notas que están circulando en diferentes medios sobre mi futuro, quiero aclarar que hasta el momento no hay nada. Yo continúo entrenando todos los días con el Atlanta United 2 y agradezco muchísimo a cada uno de los clubes que han mostrado interés en mi persona — Jürgen Damm (@jurgendammr25) February 7, 2022

El extremo mexicano no puede llegar este semestre a la Liga MX este semestre por cuestiones reglamentarias, ya que el mercado de pases cerró y solo se permite contratar agentes libres, requisito que Damm no cumple al no renunciar a su contrato con Atlanta por lo cual su futuro estaría en alguna otra liga cuyo mercado de pases siga abierto o conseguir otra escuadra en la MLS.