Mia Fishel rechaza Estados Unidos para firmar con Tigres

Señalada como una de las grandes promesas de Estados Unidos, selección que es la máxima referente del futbol femenil a nivel mundial, la delantera estadounidense se convirtió en el fichaje bomba del Clausura 2022 al empezar su carrera profesional con Tigres al cual llegó tras revelar que descartó las opciones de Estados Unidos.

Entrevistada por el portal GOAL la delantera norteamericana reveló que su decisión fue motivada por estar en contra del sistema de Draft que rige al deportes estadounidense, al mencionar que «sentí que quería tomar el control de mi propio destino y donde quiero jugar y con el Draft simplemente no puedes» reveló la jugadora que originalmente había sido elegida para jugar en el Orlando Pride de la NWSL.

Fishel destacó que tuvo otras opciones en Estados Unidos ya que «estaba mirando clubes más grandes como Portland Thorns o mi entrenadora en la Sub-20 Laura Harvey (actualmente al mando del OL Reign)».

La ‘Big Fish’ finalmente optó por llegar a México al señalar que la Liga MX Femenil ya que «solo han estado durante 5 años pero el reconocimiento mundial de los medios, los fanáticos apasionados, jugar en estadios, simplemente no se tiene eso en Estados Unidos. Creo que merezco estar en un lugar en donde me aprecien y me vean»

Sobre firmar con ‘Las Amazonas’, Fishel destacó que «Tigres vino y me ofreció una presentación increíble de lo que significa ser un jugador de Tigres. Su personal, su equipo, cómo están construidos para ser campeones, construidos para los estadios con entradas agotadas, increíble base de fans, tienen reconocimiento mundial de los medios. Así que fue muy difícil dejar pasar esta oportunidad”.