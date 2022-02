Mediante una entrevista con Podcast Mother Soccer, el técnico de Tigres, Miguel Herrera, confesó que cuando Marcelo Leaño le dijo que se convertiría en DT profesional, se burlo de él.

«Se me acercó Marcelo Michel Leaño y me dijo, voy a ser técnico. Yo sinceramente me cagué de risa», confesó Herrera.

Ambos entrenadores coincidieron en Tecos de la UAG, cuando Herrera era director técnico del equipo y Leaño parte del staff.