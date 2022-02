Javier Aguirre descarta ultimátum de la directiva de Rayados

A pesar de la información que se ha estado difundiendo esta semana por diversos medios en la cual se menciona que el próximo encuentro entre Rayados y el Atlético de San Luis será decisivo para el Vasco, este mismo negó que la directiva le haya dado un ultimátum.

Al contrario de los que muchos pensarían, los directivos apoyaron al técnico y hasta lo premiaron junto al equipo por haber conseguido el título de la Concachampions.

“Yo no he hablado con la directiva al respecto (al ultimátum), la directiva vino nos dio obsequio por haber obtenido el título de la Champions y nos mandó un mensaje de apoyo total a todo el cuerpo técnico y jugadores atinadamente esta misma semana”, declaró en conferencia de prensa.

Además, el técnico de La Pandilla dio declaraciones respecto a la exigencia de su salida por parte de los aficionados debido a sus malos resultados en el Mundial de Clubes y en la Liga MX.

“Yo controlo del Barrial para adentro, lo que me ocupa son los jugadores como están, como entrenamos, la problemática de enfrentar al San Luis mañana, lo demás no es algo que pueda controlar en absoluto, dedicarme al fútbol puro y duro como los últimos 47 años de mi vida, lo otro no es algo pueda hacer nada al respecto”, comentó.

Rayados se enfrentará este sábado al Atletico de San Luis en punto de las 17:06 horas en el BBVA Bancomer, partido que será decisivo para el Vasco con o sin ultimátum, pues los fanáticos ya no toleraran una derrota más.