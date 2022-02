RELACIONES TÓXICAS EN EL FUTBOL

Se acaba febrero, pero aun así siguen las relaciones que están dislocadas en el futbol mexicano



Jaime Ordiales y Juan Reynoso

Ya quedo claro que no se quieren y no se juntaran ni para navidad ni año nuevo, en la entrevista, en la cual se le orilla al peruano a confesar la verdad, que por cierto sus expresiones faciales lo dicen todo, al solo tocar el tema.

Reynoso al enterarse de la llegada de Ordiales, dejo la renuncia sobre la mesa, diferencia existe, mucha zona de choque y terrible que los más afectados sea la base en el campo por decisiones de personas con pantalón largo, difícil escenario que está viviendo el Cruz Azul.



Aguirre y la afición de Rayados

Una relación, dislocada, lesionada y con mucho coraje.

El rompimiento que existe en la relación de DT mexicano con el equipo del cerro de la silla es más que obvia, después del papelón y oso terrible que paso en el MDC, además de que en toda su trayectoria al frente del equipo nunca ha convencido, hoy por hoy la relación está sufriendo mucho, medios mencionan que los jugadores van a muerte con el vasco, cabe aclarar.



Reprobable por cierto la actitud de la afición que insulta con cosas extra cancha, recordemos que la llegada del equipo a la sultana del norte, no fue la más agradable, ya que, un aficionado insulto a algunos jugadores y cuerpo técnico y ahora con esta peregrinación de aficionados que se reportaron afueras del centro de entrenamiento BBVA, casa de Rayados y se confrontaron con Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo y Maxi Meza, ¿reprobable o admirable?, por parte de la afición.



Rompimiento, divorcio, lo de Leaño y Chivas, se sostiene de un hilo



Leaño, sale cada semana a mentirle a la afición, hace tres semanas le gano a un muertísimo Mazatlán y la semana pasada quedo blanqueado ante los Tigres.



Una falacia totalmente, perdió también con FC Juárez; los Potros con diez en la cancha nunca fue superado por el rebaño, no puede resolver situación que se le presentan con sus estrategias de libro caducado, que con ellas no pudo vencer a un equipo liderado por el Tuca Ferretti, con un libro más antiguo.

El problema con esta relación dañada es por el hecho de que, por un lado, esta Amaury Vergara, un artista por presidente, que respaldando a Michel Leaño, en un afán de capricho de junior enorme y una afición que se porta de una manera correcta pero no coherente

Este daño va a ir incrementando porque, por un lado, está la oscuridad, la mentira, el embuste, el fraude, la falsedad y la afición con un antifaz sin agujeros para mirar en frente de lo que es la realidad, esto es como un síndrome de Estocolmo. Chivas luce como la novia pequeña secuestrada.