FIFA exige justicia tras lo acontecido en Querétaro

El trágico suceso acontecido durante el partido entre el Querétaro y el Atlas ha traspasado las fronteras del país, y no es para menos pues lamentablemente el sábado 5 de marzo ha quedado como uno de los días más infames del futbol no solo mexicano si no del mundo.

Tanto ha sido su impacto, que la organización más importante del futbol mundial, la FIFA, se dijo estar consternado y exige justicia rápido por las vidas humanas cobradas y los cientos de heridos causados por el incidente.

Declaración de la FIFA sobre los actos de violencia en Querétaro, México



👉 https://t.co/veJFerkbCt pic.twitter.com/35zW9GdAxw — FIFA Media (@fifamedia) March 6, 2022

“La FIFA se une a la Federación Mexicana de Futbol y a la Concacaf para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias”, dijo el organismo mediante en su comunicado de prensa.

Además de condenar los hechos, la FIFA dejo en claro y subrayó que la violencia no debe tener cavidad en el futbol y que se encuentra trabajando para que se haga justicia por ambas partes.