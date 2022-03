Juan Carlos Osorio pisotea a rival en la Copa Sudamericana

La etapa de Juan Carlos Osorio en el América de Cali sigue sumando tropiezos y polémicas, ya que además de quedar fuera de la Copa Sudamericana, el ex técnico de la Selección Mexicana volvió a verse envuelto en el escándalo, al ser captado pisoteando a un rival en pleno juego.

Los ‘Diablos Rojos’ de Osorio se midieron al también colombiano Independiente de Medellín en la Primera Ronda de la Sudamericana, duelo en el que Osorio aprovechó la falta de atención del cuerpo arbitral para pisar al lateral Juan David Mosquera quien cayó cerca de él para posteriormente encararlo cuando Mosquera se levantó tras el pisotón.

¡Así no profe!

Juan Carlos Osorio pisoteó a Mosquera del Medellín y para colmo de males después lo encara. pic.twitter.com/x8ZYDwHzvt — JOSÉ HUGO ILLERA (@JOSEHUGOILLERA) March 17, 2022

La agresión de Osorio fue registrada por las cámaras de televisión, pero el cuerpo arbitral no pudo verlo y al no existir VAR en la Copa Sudamericana no se pudo hacer nada, permitiendo que el ex entrenador del ‘Tri’ seguir en el juego, en el cual el América se impuso 2-1 para empatar 3-3 el global, aunque finalmente perderían la serie en tanda de penales por marcador de 3-1.

Hasta el momento la gestión del ex seleccionador de México al frente del América de Cali ha sido bastante cuestionada ante la falta de resultados deportivos y la cada vez mayor molestia de la afición sobre su trabajo. En el actual semestre ya quedaron fuera de la Sudamericana y marchan 9° en la Liga Colombiana con 15 puntos en 10 juegos.