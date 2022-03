‘No puedo cambiar como juego porque es como soy’.- Alan Mozo

Durante una entrevista para ESPN, Alan Mozo, declaró tener la ilusión intacta en su búsqueda por ser convocado a la Selección Mexicana y poder disputar el mundial de Qatar 2022.

«Más que doler, no estar en esta convocatoria me motiva a seguir trabajando con Pumas cada partido para demostrar que estoy listo y ganarme una oportunidad, mi trabajo habla por si solo que es lo que me plantee desde el principio de mi carrera», dijo Mozo.

Así mismo, reconoció que cada entrenador tiene su forma de juego, pero que él no busca cambiar como juega, porque así es como que es.

Es válido que cada entrenador tengo su forma de juego, pero yo no puedo cambiar como juego porque es como soy, atrevido, siempre intento ir adelante y es lo que me caracteriza a mi y cambiar ese estilo sería como traicionarme a mi, mejor enfoco en mis debilidades para seguir trabajándolas y potenciar mi juego», comentó.

«Voy a seguir demostrando mi juego, seguir trabajando en mis áreas de oportunidad y seguir demostrando con buenas actuaciones y hacer un papel excelente en Pumas, en mí no va a quedar y es lo que me tiene tranquilo», puntualizó.