Miguel Herrera descarta haberse ‘candidateado’ para dirigir a México

Después de la polémica que se vivió en la última jornada de las eliminatorias a Qatar 2022 sobre la permanencia de Gerardo ‘Tata’ Martino, Miguel Herrera descartó haberse ‘candidateado’ para dirigir a la Selección Mexicana en el próximo mundial de fútbol.

“Es la última vez que hablaré del tema, no volveré a tratar el tema de Selección Mexicana, porque no me incumbe y no me corresponde a mí, no me candidateo en ningún momento. Estoy muy contento en Tigres, hemos hecho un buen trabajo, agradecido con la directiva y espero estar muchos años acá”, mencionó Herrera en conferencia de prensa previo a su próximo duelo de Liga MX.

El ‘Piojo’ se convirtió en tendencia hace algunos días después de una declaración en la que comentó que nunca le diría que no a la Selección de México, por lo que si Martino tenía un problema de salud debía hacerse a un lado y dejar que otro entrenador tome su lugar.

Miguel se sintió contento por la clasificación de México a Qatar 2022, externando su felicitación a todos los jugadores y directivos, asegurando estar emocionado por ver como será la participación de nuestro país en el certamen mundial viéndolo como un aficionado más.