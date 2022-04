Descubren el «método Aguirre» en España, al ocultar balones contra Atlético de Madrid

Considerada como una de las grandes sorpresas de la temporada, el mexicano Javier Aguirre consiguió su primera victoria al frente del Mallorca al imponerse 1-0 al Atlético de Madrid, resultado que se debería a lo que la prensa española ha empezado a llamar el «método Aguirre» que consistió en ocultar los balones.

El programa ‘El Día Después’ captó como los balones ocultaron el esférico en diversas ocasiones, para hacer más lenta la reanudación del juego, cortando el ritmo de partido para los ‘Colchoneros’.

El técnico mexicano negó conocer esta situación, alegando que «no tengo nada que ver con eso, yo me dedicó a entrenar, yo no corto el pasto, no riego, no soy supersticioso».

El ‘Vasco’ y sus dirigidos marchan en 17° lugar con 29 puntos, una unidad arriba de la zona de descenso, aunque aún tienen 7 partidos por disputar esta temporada de los cuales 4 son de visita.