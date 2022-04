Lo que necesitan los equipos de la Liga MX para avanzar a fase final

El Clausura 2022 está por cloncluir en su torneo regular ya que solo queda una jornada por disputarse, quedando pocos lugares para los equipos que desean acceder a la siguiente fase del fútbol mexicano.

Sólo queda dos lugares para poder entrar de manera directa a la Liguilla, pues Pachuca y Tigres tienen su boleto para la fiesta grande de la Liga MX al ser la posición 1 y 2 de la tabla general, descartando que puedan ser eliminados de sus posiciones ante cualquier resultado.

El Puebla (3) y Atlas (4) tienen que ganar sus respectivos duelos para confirmar su pase a cuartos de final, aunque si llegasen a empatar dependerían del partido entre América vs Cruz Azul, pero si pierden los «Rojinegros» irían a zona de repechaje y «La Franja» esperarían a que Chivas, Rayados, Necaxa o San Luis no ganen para no tener que involucrar la diferencia de goles al decidir quién accede a liguilla.

América (5), Cruz Azul (6), Chivas (7), Monterrey (8), Necaxa (9) y el Atlético San Luis (10) tienen repechaje asegurado, aunque para intentar ganar un boleto a cuartos de final los primeros de estos dos ocupan ganar o empatar y que Puebla y Atlas no ganen. Guadalajara, Rayados, los «Rayos» y los potosinos solo aspiran a la Liguilla si ganan su próximo duelo y esperan resultados del lugar 3 al 6, de empatar o perder queda descartado su posible acceso.

León y Pumas necesitan ganar sus respectivos encuentros para obtener su pase seguro a la reclasificación, aunque Mazatlán, Toluca, Santos y Tijuana tendrían la oportunidad de entrar a la repesca si los dos felinos caen.

El panorama es más complicado para los «Guerreros» y los Xolos ya que tendrían que ganar, mejorar su diferencia de goles incluyendo que León, Pumas y Mazatlán fracasen en su último partido, de lo contrario quedarían automáticamente eliminados del certamen.

El Querétaro y FC Juárez se quedaron sin ninguna posibilidad de poder jugar repechaje y Liguilla, al sólo reunir 14 y 11 puntos respectivamente en 17 jornadas.