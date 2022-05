Michelle Montero acusa a Cruz Azul de maltratarla

Después de quedar fuera de la Liguilla en la última jornada, el Cruz Azul Femenil ha empezado a vivir una gran polémica tras terminar su participación en el Clausura 2022, debido a que la delantera costarricense ha acusado a la ‘Máquina’ de maltrato tras darse a conocer su baja.

Entrevistada por ESPN, la ahora ex atacante celeste acusó de maltrato a la directiva y cuerpo técnico del club liderado por Roberto Pérez. Montero señaló que «empecé a tener problemas porque el cuerpo técnico se me acercó y me dijo ‘Mich si fuera por nosotros no estuvieras acá'».

Montero asegura que nadie en el club cementero le dio una explicación de porque esa opinión contra ella además de que habría pedido apoyo psicológico, mencionado que «no sé si es por ser extranjera, si ellos son muy nacionalistas, de que me estaban tratando mal»

La seleccionada tica declaró que el entrenador Roberto Perez inventó ante el plantel de Cruz Azul que Montero lo habría acusado de acoso sexual algo que la propia jugadora ha descartado. «Eso es un tema muy grave, porque yo en ningún momento lo he acusado de acoso sexual» reiteró la ahora ex jugadora de la ‘Máquina’.