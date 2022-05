Todo listo para la fiesta grande

La fase de reclasificación para la Liguilla del Clausura 2022 ha llegado a su fin. Los ocho equipos que pelearán por el título del fútbol mexicano están definidos.

Puebla, Chivas, Cruz Azul y Atlético San Luis son los clasificados a Liguilla por la vía de Repechaje, quedando definidos los cruces de Cuartos de Final de la siguiente manera:

•Pachuca vs Atlético San Luis

•Tigres vs Cruz Azul

•Atlas vs Chivas

•América vs Puebla

A excepción del Atlético San Luis que eliminó a los Rayados de Monterrey, quienes habían culminado en séptimo puesto de la tabla general, todos los equipos posicionados en los primeros ocho calificaron a la llamada ‘fiesta grande’.

Los horarios de dichos enfrentamientos se darán a conocer este lunes 9 de mayo.

¿Quién es tu favorito para avanzar a la siguiente ronda?