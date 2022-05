Juan Carlos Osorio sería nuevo técnico del FC Juárez

Después de terminar en último lugar de la tabla porcentual y pagar multa, el FC Juárez y Ricardo Ferretti terminaron su relación contractual lo que ha llevado a los fronterizos a buscar un nuevo entrenador, el cual sería el colombiano Juan Carlos Osorio.

De acuerdo a ESPN el ex entrenador de la Selección Mexicana se encuentra muy cerca de volver a trabajar en la Liga MX, y los ‘Bravos’ luce como el destino más probable debido a que los ‘Bravos’ necesitan un nuevo estratega de inmediato para planear la temporada 2022-2023 y la opción de darle el mando al ex auxiliar Rafael Puente Jr. no convence de todo a la directiva.

Osorio, que dirigió al ‘Tri’ en Rusia 2018 cayendo en Octavos de Final ante Brasil, se encuentra sin empleo tras haber sido despedido por el América de Cali por malos resultados en la Liga y la Copa Sudamericana. La única experiencia del timonel cafetalero en el campeonato mexicano se dio en el Clausura 2012 cuando comandó al Puebla aunque solo consiguió 2 Victorias, 2 Empates y 7 Derrotas.