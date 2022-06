Gignac ya ve su retiro en Tigres: «La meta es salir en 2025»

Tras haberse proclamado campeón de goleo del Clausura 2022, André-Pierre Gignac siguió aumentando su legado en México e impuso récord en torneos cortos al ser el máximo anotador del semestre con 36 años, aunque pese a estos números el histórico atacante ya empieza a visualizar su despedida de Tigres.

Entrevistado por el programa francés Rothen s’enflamme, el goleador histórico de la U de Nuevo León habló sobre su momento actual y aseguró que «llegué a Tigres en 2015, la meta es salir en 2025. Trabajo el doble todos los días, tengo a mi preparador físico conmigo en Monterrey».

Pese a su veteranía Gignac ha exhibido un gran nivel al grado que antes conquistó el título de goleo de la Concachampions 2020 y el del Mundial de Clubes 2021, además de recibir el Balón de Plata de este Mundial y ser refuerzo olímpico de la Selección Francesa, ante lo cual señaló que «mentalmente tengo 25. Ahora tengo una preparación y un estilo de vida excepcionales, así que no veo por qué no podría hacerlo».

‘Dédé’ destacó el trabajo de Miguel Herrera como entrenador al mencionar que representó un cambio de mentalidad en Tigres, que atraviesa un recambio generacional al declarar que «hoy Tigres debe renovar el grupo porque la columna vertebral está envejeciendo. Flo (Thauvin) está entrando en un nuevo ciclo y él será el líder»

Finalmente Gignac también puso final a la posibilidad de volver a Francia con el Olympique de Marsella al indicar que «no, no, no volveré. Tienes que decir lo que es, ellos no me necesitan»