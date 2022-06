Guatemala va al Mundial sub 20 de la mano del mexicano Rafael Loredo

En lo que representó un fracaso histórico para el futbol mexicano, la Selección sub 20 dirigida por Luis Pérez se quedó fuera en los Cuartos de Final del Premundial de Concacaf ante su similar de Guatemala, duelo en el cual el verdugo del ‘Tri’ fue liderado por un tricolor, Rafael Loredo.

Los ‘chapínes’ hicieron historia al superar 2-1 a los aztecas en la tanda de penales bajo el mando de Loredo, entrenador que presume ya 19 años trabajando en territorio guatemalteco, primero dirigiendo a los clubes Universidad de San Carlos, Xelajú y Deportivo Petapa, y desde hace 2 años al frente de las selecciones juveniles.

El ex auxiliar del Puebla y San Luis metió a Guatemala a su segunda Copa del Mundo sub 20 en toda la historia, tras haber debutado en Colombia 2011, y ahora buscará devolverla a Juegos Olímpicos a los que no clasifican desde Seúl 1988, para hacerlo necesitará ganar las semifinales ante República Dominicana.

Loredo también ya presume experiencia en la Selección Mayor de Guatemala, tras haber liderado de emergencia al equipo en la Copa Oro 2021.