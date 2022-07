Arsenal ignora a Marcelo Flores para la pretemporada

Pese a ser considerado como una de las grandes promesas del club, el mediocampista mexicano Marcelo Flores sufrió un duro golpe, al ser ignorado por el Arsenal de Inglaterra para su pretemporada en Estados Unidos.

A través de su portal oficial los ‘Gunners’ dieron a conocer la lista de los jugadores que asistirán al viaje y duelos amistosos en Norteamérica, y el seleccionado mexicano brilló por su ausencia, pese a que en la recta final de la temporada pasada estuvo hasta en la banca del cuadro que lidera Mikel Arteta.

Este es el segundo gran golpe que recibe Flores en el verano, ya que no pudo estar en el Premundial sub 20 por hacer pretemporada con la sub 20 del Arsenal, además de que los resultados del ‘Tri’ le impedirán participar en la Copa del Mundo juvenil de Austarlia-Nueva Zelanda 2023.