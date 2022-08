Salvador Mariscal de Santos tienta a clubes de Portugal y España

El verano del 2022 se ha convertido en uno de los más productivos en cuestión de traspasos de mexicanos a Europa y dentro de poco podría sumarse un nuevo nombre a la lista, ya que el mediocampista Salvador Mariscal empezó a llamar la atención de clubes de España y Portugal.

Recientemente el portal Jovenes Futbolistas MX dio a conocer que el jugador de 19 años, que actualmente milita en el Santos, ha sido seguido de cerca por escuadras de La Liga y la Primeira Liga que buscan llevarlo al ‘Viejo Continente’ pese a que aún no ha debutado en primera división.

El conjunto más interesado en los servicios de Mariscal sería el Boavista de Portugal, que ya se habría acercado al seleccionado mexicano sub 20. Mariscal recientemente formó parte del ‘Tri’ que se quedó en Cuartos de Final del Premundial sub 20 de Concacaf, torneo en el cual México falló al no poder calificar ni al Mundial de Indonesia 2023 ni a los Juegos Olímpicos de París 2024.