‘Tata’ Martino explota contra Alejandro Zendejas: «Es casi una extorsión»

Tras haber perdido 1-0 ante Paraguay en Estados Unidos, Gerardo Martino sorprendió en rueda de prensa al mostrar su molestia ante el entorno que vive el ‘Tricolor’ de cara al Mundial y una de sus mayores criticas se dirigió a Alejandro Zendejas, que se ha convertido en una de las mayores dudas de cara al torneo.

El actual jugador del América sigue sin definir si defenderá a México o a Estados Unidos pese a que ya jugó un par de amistosos con el ‘Tri’, ya que busca saber con que nación tiene mayores posibilidades de ir a Qatar 2022, actitud que fue severamente cuestionada por el ‘Tata’ quien lo calificó de «casi una extorsión».

«Su exigencia o su duda es si va a ir al Mundial y en este caso yo no quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi una extorsión. El futbolista dijo que si iba a firmar y al final no lo firmó» fueron las palabras de Martino sobre Zendejas, quien aún no ha solicitado el cambio de federación por lo cual aún puede jugar para Estados Unidos y volvería ilegal sus apariciones previas con el ‘Tri’ lo cual ya está siendo investigado por FIFA y que podría terminar en una multa a la Federación Mexicana de Futbol por este llamado irregular.