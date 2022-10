«Como siempre, Gignac aparece en los momentos importantes», Miguel Herrera.

Después del vibrante encuentro donde los Tigres derrotaron 2-0 al Necaxa para así avanzar a la liguilla el técnico de los felinos Miguel Herrera habló sobre el trabajo de su equipo, «El equipo hace un gran trabajo, el equipo se ordenó bien, fuimos más peligrosos con un hombre más, el equipo no para, se sabía que Necaxa venía a matarse, pero nosotros tenemos que hacernos valer, la gente hace su papel».

Referente a la gran noche que tuvo el francés André Pierre Gignac, Miguel declaró, «Como siempre, Gignac aparece en los momentos importantes».

También mencionó varios aspectos que considera debe de mejorar su equipo para el próximo compromiso en cuartos de final, «Tenemos que ser conscientes que no debemos tener expulsiones, un descuido de Javier Aquino, al final de cuentas se marcan como expulsiones. Desafortunada jugada, la verdad es que no me tengo que volver loco, estar tranquilo, tratar de arreglar las cosas».

Finalmente, el ‘Piojo’ habló sobre su próximo rival en la liguilla, el cuadro del Pachuca, «Jugar bien, tratar de no equivocarnos en el partido contra Pachuca, sabemos que es un buen equipo, rápido, dinamismo, creo que el equipo está conectado, haremos un partido rayando en la perfección», declaró.