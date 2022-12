Real Madrid ficha a Endrick, la nueva joya de Brasil

Mientras el mundo del futbol espera a la final entre Francia y Argentina en Qatar, el Real Madrid ha sorprendido a propios y extraños al conseguir el primer fichaje bomba del mercado invernal al cerrar la contratación del delantero Endrick, quien es considerado la nueva joya de Brasil.

A través de su portal oficial los ‘Merengues’ anunciaron el fichaje del atacante de 16 años, al cual firmaron por 60 millones de euros, pero que se sumará al club ibérico hasta 2024 cuando cumpla los 18 años, hasta entonces seguirá con su formación en el Palmerias en un traro similar al que se hizo cuando firmaron a los también brasileños Vinicius Jr. y Rodrygo.

Endrick, quien hizo su debut este año con el primer equipo del ‘Verdao’, presume ser el goleador histórico de las básicas del Palmeiras además de haber sido campeón en todas las categorías del club al levantar los títulos sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20 y el del Brasileirao mayor hace apenas unas semanas.