Wolverhampton busca deshacerse de Raúl Jiménez

Tras un año marcado por las lesiones, y una decepcionante actuación en Qatar 2022 que lo empeoró todo, el delantero Raúl Jiménez estaría viviendo sus últimos días en la Premier League, ya que el Wolverhmapton ya no lo tiene considerado entre sus planes.

El diario inglés The Times dio a conocer que el seleccionado no cuenta con el visto bueno del entrenador Julen Lopetegui, quien se molestó por la presencia de Jiménez en el Mundial pese a las indicaciones del cuerpo médico del club de que no estaba en condiciones para jugar, por lo cual busca reemplazarlo para la segunda mitad de la temporada 2022-2023.

De acuerdo a la prensa británica Lopetegui quiere 6 refuerzos para los ‘Wolves’, que actualmente marcha en la última posición de la Premier League con 10 puntos en 15 juegos y buscan desesperadamente salir de la zona de descenso.

Jiménez aún tiene contrato con los ‘Wolves’ hasta 2024 y su pase esta valuado en 12 millones de euros, aunque desde el golpe que sufrió en la cabeza su valor de mercado ha ido en picada y su ligar como figura del club también ha caído al grado de ser desplazado de la titularidad por el surcoreano Hee-chan Hwang, por lo cual en el club inglés ven este como el momento ideal para su salida y obtener algo por él.