Atlas le cierra las puertas a Andrés Guardado, Pachuca busca repatriarlo

Tras haber cerrado su etapa en la Selección Mexicana con su quinto Mundial en Qatar 2022, el mediocampista Andrés Guardado ya se alista para el cierre de su carrera en el mundo del futbol, aunque lo haría lejos de su club de origen al tener cerradas las puertas del Atlas.

Durante una reciente entrevista al programa ‘En Primera Persona’ de Star Plus, el ‘Principito’ habló sobre su actual relación con los rojinegros destacando que «a esta altura de mi carrera mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo, porque una de las puertas que toqué fue Atlas y las últimas dos puertas que toqué puerta con ellos no entraba en el proyecto».

Pese a esta negativa, Guardado dejó abierta la posibilidad de volver a México para cerrar su carrera, al dar a conocer que Jesús Martínez le ha dado la opción de jugar con el Pachuca para terminar su larga trayectoria que lo ha llevado a militar en España, Países Bajos y Alemania.