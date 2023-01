Nacho Ambriz se descarta para dirigir a la Selección Mexicana

A más de un mes de la histórica eliminación en la fase grupal de Qatar 2022, la Selección Mexicana sigue en su proceso de análisis interno rumbo a la elección de un nuevo entrenador aunque ya empieza a sufrir los primeros contratiempos, siendo el más reciente que Ignacio Ambriz se ha descartado para tomar las riendas del ‘Tri’ por ahora.

Durante una reciente rueda de prensa el entrenador del Toluca fue consultado sobre la posibilidad de ser el reemplazo de Gerardo Martino en la Selección, situación que descartó por el momento al revelar que sus intenciones son seguir en el Toluca al cual recientemente llevó al subcampeonato del Apertura 2022.

«Cuando estaba en León me preguntaron si me interesaba la Selección, en ese momento les dije que sí, porque había hecho los méritos suficientes para merecerlo. Hoy estoy muy enfocado a lo que es Toluca, no es que me descarte pero hoy me ocupa Toluca» fueron las palabras de ‘Nacho’ que prácticamente se ha descartado de la carrera para comandar el ‘Tri’ en la que han sonado nombres como Jaime Lozano, Miguel Herrera, Marcelo Bielsa y Louis Van Gaal.