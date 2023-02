Revelan detalles del contrato del Tuca

Fiel a su estilo, Ricardo Ferretti negocia bajos sus términos y tiempos… ahora con Cruz Azul no fue la excepción.

En entrevista para TUDN, el ‘Tuca’ reveló como fue su acuerdo para enrolarse a la Máquina Celeste del Cruz Azul.

“No he cambiado y tengo 69 años, el compromiso es de aquí a diciembre con la confianza que me brindó el ingeniero, de sentarnos y decir estamos satisfechos o no.

“El compromiso es hasta diciembre, este torneo ya va adelantado, pero espero otro. Es hasta diciembre y en diciembre nos vamos a sentar todos para ver si vale la pena”, reveló el timonel brasileño.

El Bigotón ya se encuentra registrado en la página de la Liga MX y podrá hacer su debut este fin de semana cuando los Cementeros enfrenten a los Bravos de Ciudad Juárez, curiosamente el último equipo dirigido por Ferretti.