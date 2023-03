Kilyan Mbappé no es prioridad del Real Madrid

El Real Madrid no va a meter el acelerador para contratar a Kylian Mbappé, la táctica apunta a esperar el 2024 y poder contratarlo gratis.

El periodista Tomas Roncero del diario AS ha revelado que en la interna del club no se mueren por tener al futbolista francés, quien actualmente tiene contrato con el PSG.

“Hasta el momento hablo de esta temporada, otra cosa no me importa, perdimos contra un gran equipo y tenemos la liga y esperemos ganarla. ¿Mi futuro? Estoy tranquilo, lo único que me importa es ganar la liga, hablo de esta temporada y después veremos”, dijo Mbappé tras la batalla perdida en Champions Leagues frente al Bayern Múnich.

El mismo comunicador cita que el balón podría girar siempre y cuando Kylian se pone a modo, pues en el pasado cuando ya se le buscó le dio la negativa a los blancos, el supuesto club de sus sueños.