No soy mercenario: Diego Lainez

En la previa del Tigres vs. América, Diego Laínez soltó de su ronco pecho todo lo que traía dentro en torno a lo referido de su llegada a la Felinos y no a las Águilas tras su paso en Europa.

¿Consideras justo que te hayan puesto como el malo de la película?, le preguntó el comentarista Pello Maldonado a Laínez.

“No lo considero justo, no me lo merezco, creo que, salí por la puerta grande, pagaron 15 millones por mí, dejé un buen dinero al equipo, pocos jugadores lo han dejado, me fui campeón, me fui bien con la afición, obviamente ahora estoy con Tigres, pero tampoco me gusta que me odien del otro lado y que quede como el malo, el mercenario.

“Hay cosas que son mentira de todo lo que se dijo, no me gusta tanto entrar en eso porque respeto al América, estoy super agradecido con ellos, me formé ahí, de ahí salí a Europa, cumplí muchos sueños, pero hay cosas que no van”, dijo el jugador.