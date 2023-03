Paco Villa tunde con nuevo apodo a Uriel Antuna luego de fallas ante Pumas

Uriel Antuna no tuvo una buena actuación luego del triunfo de Cruz Azul sobre Pumas porque falló varias oportunidades de gol, por lo que Paco Villa le ‘puso’ un nuevo apodo.

El triunfo de la maquina cementera sobre los universitarios por la jornada 11 del Clausura 2023, de la Liga MX, no fue la más destacada debido a que el equipo celeste no pudo derrotarlos por goleada pese a que dominaron el juego y el comentarista Paco Villa no dudó en señalar a Uriel Antuna por esto debido a que falló varias ocasiones de gol.

El narrador de TUDN tuvo que ‘ponerle’ un nuevo apodo al delantero mexicano por las oportunidades que desperdició en el encuentro, que terminó por un marcador de 1-0 a favor de ‘La Máquina’ sobre los ‘universitarios’

A través de su cuenta oficial en Twitter, Villa mostró su molestia con Uriel Antuna por todas las oportunidades que desaprovechó en el triunfo de Cruz Azul sobre Pumas, donde los ayudó a meterse en la pelea por uno de los primeros ocho lugares en la clasificación.

El comunicador quedó sorprendido por las fallas que tuvo el futbolista azteca frente a la portería ‘universitaria’ que defendía Sebastián Sosa y lo llamó “pata chueca” por su mala puntería, por lo que esto fue el apodo que le ‘puso’.

“Por jugadas de gol tan claras que se fallan, como la de (Uriel) Antuna, es que se complican los partidos. Cruz Azul tendría que ir ganando este juego… Debió de haber ganado por diferencia de tres goles este día, por lo menos. Fue mucha la diferencia en el campo”, comentó el narrador.