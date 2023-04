Cuauhtémoc Blanco enciende la polémica sobre quien es el mejor delantero de la Selección Mexicana

Lo que diga Cuauhtémoc Blanco siempre va a generar polemica y lo dicho este arranque de semana no fue la excepción.

El tema referido por los medios de comunicación al actual gobernador de Morelos fue histórico sobre para él quien era el mejor delantero de la Selección Mexicana.

Él, se siente en la cima por encima de Hugo Sánchez y Javier Hernández.

“¿Como crees?, yo me siento mejor que ellos (Hugo Sánchez y Javier Hernández) pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos.

“Y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente, yo no me comparo ni con Chicharito ni con Hugo (Sánchez), cada quien hizo su historia y pregúntale… yo califique a la Selección a dos Mundiales estando a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente, no lo digo yo”, señaló.