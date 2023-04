No hubo insulto; Tony Mohamed confesó el real motivo de su expulsión

Llegó el momento de la conferencia de la semana de Antonio Mohamed y sin duda uno de los temas sería sobre su expulsión en la jornada anterior ante las Águilas del América.

El apodado Turco se mostró arrepentido de su acción, pero fue puntual en lo que pasó en este incidente.

“El árbitro me pidió que no hiciera ademanes, que si quería que le gritara en la cara y le grité en la cara. Me dijo ‘no hagas ademanes’, porque la gente ve que estás haciendo el 8 (Álvaro Fidalgo). Me dijo: ‘¡Si quieres grítame en la cara!’. Y le grité: ‘Son cinco faltas del 8’. Y me expulsó. Yo acepto mi error; me enganché.

“Para mí ya es historia la expulsión, estoy enfocado en lo que viene; solamente le pedí que, si el régimen de tarjetas iba a ser todo el tiempo así, por la primera falta de Caicedo, que fue amarilla; entonces, que tenía que hacer lo mismo en todo el juego y eso fue”, señaló el estratega sudamericano.

Pumas no es candidato al título

Sincero, Tony admitió que hoy en día su equipo la UNAM no es uno de los aspirantes a llevarse el cetro del Clausura 2023. Primero, lo primero, avanzar a la Reclasificación.

“Los candidatos son los que están dentro de los cuatro primeros lugares y nosotros en este momento en la condición que estamos no podemos pensar en otra cosa que no sea el sábado y entrar entre los doce lugares.

“Después de ahí pensaremos en entrar entre los 8 y después en otro momento veremos qué sigue, porque si podemos entrar entre los mejores 8 ahí sí estaremos en un momento psicológico muy bueno y ahí sí podemos ser candidatos, hoy no”, dijo.