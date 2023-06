Karim Benzema se despide del Real Madrid

Muchas veces, el futbol es de ciclos y el de Karim Benzema ha llegado a su final no sin antes tener una gran despedida del Real Madrid.

Se va de los Merengues uno de los mejores, su legado quedará para la eternidad…

En 648 partidos, el atacante francés logró 354 goles y 165 asistencias, cifras que, lo llevaron a ganar cinco Champions League, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Ligas, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España y tres Copas del Rey.

“Es difícil hablar con tantas emociones, pero quería darle las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir mi sueño de niño gracias al Presi, apenas tenía 21 años y fue a casa de mis padres, cuando le vi, pensé es el hombre que ha llevado a Zidane y a Ronaldo.

“Nunca voy a olvidar al Real Madrid porque es imposible. Es el mejor club del mundo, pero creo que hoy es el momento de irme y de conocer otra historia”, señaló.

“Gracias también al míster (Ancelotti), que me dio su confianza desde el inicio. He aprendido mucho contigo. Es un día un poquito triste porque voy a dejar mi club. Firmé por el Madrid y quería retirarme aquí, pero la vida a veces te da otra oportunidad y lo he hecho con toda mi familia. Siempre voy a ser del Madrid. Gracias también a la afición por darme esa fuerza siempre. Gracias a todos, de verdad”, agregó.