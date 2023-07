Emmanuel Díaz, fan mexicano acuchillado relata lo que pasó…

Las brutales imaginadas vividas en el Levi’s Stadium tuvieron una razón de ser y qué mejor que saberlas de primera mano.

Emmanuel Díaz, el hincha azteca que lamentablemente fue herido, relató como sucedieron los hechos suscitados en las tribunas durante el cotejo entre México y Qatar, correspondiente a la fecha 3 de la Copa de Oro.

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima.

“Me voy a hacer otros estudios para ver si no tengo algo dañado, saber si ya puedo empezar a comer. Si no, me van a tener que hacer una cirugía”, dijo en entrevista para Televisa.

Hasta el momento no se ha dado con el agresor, pero siguen las investigaciones.