La posible razón por la cual Samir Caetano no ha jugado

Van 2 jornadas y Samir Caetano no ha sumado ni un solo minuto en lo que va del torneo.

No está lesionado y no excede el límite de extranjeros en cancha, ya que Tigres arranca con 6 jugadores no formados en México debido a la lesión de Gignac.

Llegó como un fichaje estrella y hoy está totalmente borrado por el técnico campeón del futbol mexicano.

¿Por qué?

Algunos relacionan esto con el rumor que se suscitó hace algunas semanas, sobre su posible salida de Tigres para llegar al Flamengo de Brasil.

Medios locales incluso aseguraron que fue el propio jugador quien empezó con las especulaciones al hablar con la prensa del país que lo vio nacer.

¿Ustedes qué opinan?

¿Ese será el mortivo por el cual el brasileño no ha visto acción en lo que va del Apertura 2023?

Solo el tiempo lo dirá…

Nota escrita por Freddy Rdz.