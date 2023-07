Yael Padilla en dos encuentros ya igualo en goles a Fichajes Bomba del rebaño

En la jornada 1 del Torneo Apertura 2023 entre León y Chivas, el estratega de Chivas Veljko Paunovic debuto a un jovencito de 17 años llamado Yael Padilla quien entraba al terreno de juego haciendo su debut en primera división al minuto 73 y le bastaron tan solo 7 minutos para marcar su primer gol en el máximo circuito, por lo que de igual manera le dio el triunfo al rebaño dos goles a uno frente a los esmeraldas de León.

La otra anotación del canterano rojiblanco fue en la jornada 2 del Torneo Apertura 2023 cuando Chivas se enfrentó de local al Atlético de San Luis, Yael apareció de nueva cuenta para marcar el primer tanto de la noche al minuto 38 adelanto al conjunto tapatío en el marcador, para así aportar con la cuota de goles que le darían los tres puntos a los locales.

Por lo que con tan solo dos anotaciones el juvenil ya ha alcanzado a supuestos fichajes bomba y costosos jugadores que los Tapatíos han traído al club años atrás y que no lograron lo esperado por la afición.

¿A Cuales jugadores ha alcanzado Yael Padilla con sus dos goles?

Oribe Peralta: El oriundo de Torreón Coahuila llego a Chivas en 2019 proveniente de las Águilas del América donde marco una época con los de Coapa ganando algunos títulos y siendo figura del club antes mencionado, pero su paso por Chivas no fue el que se esperaba por la afición, solamente marco 2 goles en 2 años en su estancia en Chivas que no significaron mucho y con un alto salario se convierte en uno de los peores fichajes de chivas, un fichaje que muchos aficionados no entienden porque se concretó.

Ángel Reyna: Si de jugadores con pasado americanista hablamos Ángel Reyna es otro caso de jugadores que llego a chivas en 2014 y que paso de noche en el club marcando solamente un tanto en 27 partidos y siendo de los jugadores con un alto salario, pero quedo fuera de la institución por su pésimo rendimiento y por problemas de indisciplina con sus compañeros en el vestidor, por eso Ángel Reyna se convierte en uno de los peores fichajes de Chivas.

Carlos Ochoa: Regresando a años más atrás pocos aficionados se acordaran de Carlos Ochoa quien arribo a Chivas proveniente de los Rayados de Monterrey, fue uno de los refuerzos que prometían mucho para aportar con goles al ataque del Guadalajara, pero lamentablemente no fue así en un total de nueve cotejos disputados solamente marco dos anotaciones y se marchó de la institución.

Alexis Peña: Al inicio del Torneo Clausura 2020 Ricardo Peláez gasto la cantidad de aproximadamente 40 millones de dólares en fichajes para Chivas, los cuales hasta ahora solo queda Cristian Calderón, pero entre todos esos fichajes estaba el de Alexis Peña quien llego al club tapatío junto con el jugador antes mencionado y Jesús Angulo. Pero Peña no vio minutos con Chivas, solamente tuvo oportunidad con las inferiores del club. También el poco nivel que mostro le hizo no tener más oportunidades, y por si fuera poco una situación de indisciplina termino por sepultar su paso por Chivas, siendo uno de los perores fichajes del rebaño.

Daniel Ríos: Actualmente sigue con el rebaño llego el torneo anterior juega de delantero y con 14 partidos disputados solamente ha marcado tan solo un triste gol hasta estos momentos en chivas, por lo que hasta ahora no ha sido de los mejores fichajes en el rebaño.

Yael Padilla Es un joven promesa con mucho futuro en Chivas, los aficionados de dicho equipó esperan que se le den las oportunidades a este joven para que en un futuro no muy lejano pueda ser ese referente en el ataque que meta los goles en el rebaño, ya que la posición de delantero es una posición que a los tapatíos les ha causado mucho conflicto en los últimos años.

Todo el Éxito para Yael Padilla en su nuevo andar por el Balompié Mexicano.