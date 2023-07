Las razones por las que Jaime Lozano debería quedarse en el TRI

Luego de que la Federación Mexicana de Futbol diera a conocer la inesperada salida de Diego Cocca del Tri después del fracaso en la Concacaf Nations League y días antes de que diera comienzo la Copa Oro 2023, Jaime Lozano es quien llegaría de “bomberazo” como estratega interino de la Selección Mexicana para encarar dicho certamen que terminaría alzando el trofeo para ponerlo en las vitrinas aztecas venciendo a Panamá 1 a 0.

La continuidad del “Jimmy” aun no es del todo segura por lo que muchos fanáticos quieren que siga como timonel de la Selección Mexicana convirtiéndose en el favorito y deseando que sea el quien dirija a México en el Mundial 2026 que se llevara a cabo en México USA y Canadá.

De igual manera hay que mencionar que Lozano se ha ganado la aceptación de muchos futbolistas dentro del plantel reconociendo que hubo un cambio desde su arribo, pero también ha sido claro con que su vínculo culminó el domingo 16 de Julio y aun no se sabe que sucederá con su futuro.

“Con estos resultados ganas oportunidades. Me gustaría estar aquí, es un sueño dirigir en un Mundial y más en casa, si soy yo, trabajare muy fuerte y si no soy yo, donde me toque estar aportare”, menciono Jaime Lozano “Lo que más quiero es que crezca el futbol mexicano”.

¿Por qué Jaime Lozano se debe quedar en el Tri?